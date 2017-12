Boligplaner i den gamle realskole i høring efter nytår

Selve karrémidten er i projektet anvendt til fire nye boligbebyggelser, som alle er på tre etager, og tilsammen indeholder 12 boliger. De fire bygninger disponeres som en samlet klynge inde i karréen, og udformes med flade tage og tegl på facader. Det er meningen, at gårdmiljøet bliver udformet med private altaner og terrasser samt et større sammenhængende areal i midten som er friholdt for parkering og anden trafik.

Plan & Miljøudvalget sender kommuneplanændring og lokalplanforslaget direkte i offentlig høring uden om byrådet. Det bliver en kortere høring på fire uger i det nye år:

- Ombygningen af den gamle realskole er en rigtig god måde, hvorpå vi kan få skabt flere boliger i indre by og en øget byfortætning i midtbyen. Man kan sige, at det også er en fortætning, der vil noget, men det er en spændende løsning, og rigtig mange vil gerne bo lige der. I udvalget er vi enige om, at det er en naturlig ting, at der netop kommer boliger i den karré, som jo - fraset skolen - ellers også har været en boligkarré, siger formanden for Plan & Miljøudvalget, John Snedker (S).