Boligformand: Glad og stolt over Klevehusene

De 69 studieboliger er klar til indflytning 1. maj. Formanden for EAB, Linda Hede Olesen, håber, at alle boliger er udlejet inden, og der er også kun tre ledige lejligheder tilbage.

Esbjerg: Bestyrelsen i Esbjerg almennyttige Boligselskab er nu nået så langt i byggeprocessen omkring Klevehusene, at lejlighederne er klar til udlejning per 1. maj.

- På nuværende tidspunkt er der kun tre ledige lejligheder tilbage af de i alt 69 studieboliger, mens resten er udlejet, men vi håber naturligvis på, at alle boliger er udlejet inden den 1. maj, siger formanden for EAB, Linda Hede Olesen.

Formanden siger også, at hun er glad og stolt over byggeriet, som vil blive præsenteret for afdelingsbestyrelser, selskabsbestyrelser og øvrige samarbejdspartnere ved et åbent hus søndag den 14. april fra klokken 11.00-13.00. Her bliver der mulighed for at se et par af lejlighederne - og se byggeriet som helhed.

Søndagens program bliver indledt med velkomst klokken 11.15 ved Linda Hede Olesen, hvorefter Peter K. Olesen, som har været projektleder, vil fortælle om historien bag byggeriet- og efterfølgende stå for en fremvisning af boligerne. Rundvisningen afsluttes med lidt forplejning.

Alle studieboligerne er to rums på omkring 50 kvadratmeter og ligger i prisklassen fra 3.625 til knap 4.280 kroner plus forbrug på cirka 500 kroner om måneden. Der er et indskud på 23.280 kroner.

Klevehusene ligger centralt i Esbjergs midtby tæt på Føtex og gågaden, og byggeriet, som gik i gang i efteråret 2017, har kostet 80 millioner kroner. Ejendommen er i fire etager.