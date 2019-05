Boligforening til ghettobeboere: Slå koldt vand i blodet

Selvom der lige nu er udsigt til, at en hel stribe lejemål på Stengårdsvej skal rives ned, mener direktør for Ungdomsbo at man er nået frem til den bedst mulige løsning. Han satser derfor på, at planen bliver godkendt af både repræsentantskab og byråd.

Esbjerg: I foråret 2018 indgik et bredt politisk flertal på Christiansborg en ghettoaftale, der skal gøre op med parallelsamfund. Det betyder, at der er store forandringer på vej i landets hårdeste ghettoområder, der blandt andet tæller Stengårdsvej i Esbjerg.

Inden den 1. juli 2019 skal der ligge en plan klar for, hvordan Esbjerg Kommune og Ungdomsbo tilsammen vil sikre, at man inden 2030 kan opfylde et krav om, at kun 40 procent af boligerne på Stengårdsvej må være almene familielejligheder. I dag er andelen 100 procent. Der er derfor udsigt til en drastisk udskiftning af både beboere og bygninger i ghettoen.

- Vi har arbejdet med både en A, B, C, D, E og F-plan, og vi er enige om, at den version, vi nu har sendt videre til godkendelse hos boligforeningens repræsentantskab og Esbjerg Byråd er den bedste. Det er en rigtig træls situation, men med de rammer, vi har fået fra Christiansborg, kan vi i mine øjne være tilfredse med resultatet, siger Peter Sandager, direktør for Ungdomsbo.

En del af planen indebærer, at op mod 112 boliger fordelt på et højhus og tre boligblokke skal rives ned. Derudover skal en række boliger laves om til ældre- og studieboliger. Det betyder, at en lang række beboere på Stengårdsvej over de næste mange år vil blive bedt om at flytte.

- Det er desværre en del af præmissen, hvis vi skal leve op til ghettoplanens krav, men ingen af vores beboere bliver sat på gaden, og der er ingen grund til panik, understreger direktøren.