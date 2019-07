Boligforening om ministers 'ghetto'-farvel: Et stort skridt på vejen

I begyndelsen af ugen fastslog Danmarks nye boligminister, Kaare Dybvad, at det skal være slut med at bruge ordet "ghetto" om udsatte boligområder. Og den udvikling vækker begejstring hos boligforeningen Ungdomsbo, der mener, at der er tale om et farvel til mere end bare et ord.

Esbjerg: Ghettolister, ghettobander og ghettoplaner. De seneste år er ordet "ghetto" blevet mere og mere typisk, når snakken er faldet på de udsatte boligområder i Danmark. Men nu skal det være slut med at bruge ordet. Det proklamerede landets nye socialdemokratiske boligminister, Kaare Dybvad, tirsdag. Og den nyhed glæder Peter Sandager, der er direktør for Ungdomsbo, som står bag en stor del af boligerne i det udsatte boligområde på Stengårdsvej. - Det er storartet, at man anerkender, at det ikke er nødvendigt at nedgøre folk med det her "ghetto"-stempel. Det er noget, vi har påpeget i mange år, og derfor er vi glade for, at der nu bliver lyttet, siger han.

Ikke bare et ord Hos Bydelsprojektet 3i1, der står for meget af det forebyggende arbejde på Stengårdsvej, deler man ikke helt Ungdomsbo-direktørens begejstring. Men det er et lille skridt på vejen, hedder det. - Det er godt nok, men hvis ikke der ligger noget reel politik bag, er det næsten ligegyldigt. Så jeg håber, at man kommer med en række tiltag, der kan styrke området, og ikke bare holder det ved ændringen af et ord, siger Susanne Rønne, projekt chef ved 3i1. Men den nye ministers udmelding betyder mere end bare ændringen af et ord, mener Peter Sandager. - Det er ikke kun et ord. Det handler om, at man udviser respekt og taler ordentligt om de folk, der bor derude. Og derfor er det et stort skridt på vejen. Nogle gange starter politik med et ord. Og vi håber på en ny retning, siger han. Boligminister Kaare Dybvads initiativ til at stoppe brugen af ordet "ghetto" ændrer foreløbigt ikke ved planerne for de udsatte boligområder, som blandt andet indbefatter nedrivningen og ommærkning af en række boliger på Stengårdsvej. For nyligt er det kommet frem, at et rødt flertal overvejer en række lempelser. Hvorvidt det kan få betydning for Stengårdsvej er dog endnu uvist.