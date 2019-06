Boligforening møder ikke op til ny generalforsamling i fjernvarmen

Bramming Boligforening mener, at den seneste generalforsamling i Bramming Fjernvarme var ugyldig, og derfor kommer der ikke nogle repræsentanter for foreningen til næste uges ekstraordinære generalforsamling. Formand Bo Langendorff håber stadig på en forhandlingsløsning mellem fjernvarmen og boligforeningen.

Sagen er med andre ord gået i hårdknude, og i følge boligforeningsformanden kan det ende med, at boligforeningen via sin advokat indgiver et sagsanlæg mod Bramming Fjernvarme for at få fjernvarmens fortolkning af vedtægterne kendt ugyldig.

- Derfor mener vi, at generalforsamlingen i forrige uge er ugyldig og i strid med dansk lovgivning, og derfor ser vi heller ikke nogen grund til at møde op til næste uges ekstraordinære generalforsamling, hvor fjernvarmen skal have godkendt nogle vedtægtsændringer, som vi mener er ugyldige, siger Bo Langendorff.

BRAMMING: Da der i forrige uge blev holdt generalforsamling i Bramming Fjernvarme fik Bramming Boligforening tildelt det, der svarer til 105 stemmer fra andelshavere, som bor i boligforeningens lejligheder. Ved den foregående, ordinære generalforsamling i 2018 havde foreningen 165 stemmer, men skulle det gå efter antallet af beboere i foreningens lejemål skulle Bramming Boligforening - i følge formand Bo Langendorff - have et sted mellem 200 og 550 stemmer, svarende til varmeforbrug og antal varmeforbrugere i boligforeningens lejemål.

Forhandling

- Nu har vi diskuteret denne her sag de seneste ni måneder, og vi har tidligere foreslået, at vi sætter os ned ved forhandlingsbordet sammen med vore to hovedorganisationer, Dansk Fjernvarme og Boligselskabernes Landsforening. Så kan vi få løst sagen en gang for alle. Som det er nu mener vi ikke, at man overholder varmeforsyningsloven. Det kan ikke passe, at vi i boligforeningen kun skal have, hvad der svarer til en stemmefordeling på mindre end fire procent, når boligforeningens medlemmer udgør 21 procent af forbrugerne, og beboernes samlede varmeforbrug udgør 8,6 procent af fjernvarmens samlede forbrug. Det er derfor vi mener, at vi rettelig skal have mellem 200 og 550 stemmer, siger Bo Langendorff.

Til trods for, at fronterne er trukket skarpt op håber han stadig på, at det er muligt at lave en forhandlingsløsning.

- Skal man følge loven - og det skal man - så hedder det heri, at lejerne skal have en rimelig indflydelse i forhold til antallet af andelshavere. Det er det vi argumenterer for, men desværre er det ikke holdningen hos flertallet i bestyrelsen hos Bramming Fjernvarme, siger Bo Langendorff.