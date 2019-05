Boligforening godkender plan om nedrivning af boliger på Stengårdsvej

Ghettoplanen

Et bredt flertal i Folketinget bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Konservative og Socialistisk Folkeparti har vedtaget en ghettoplan, der skal gøre op med danske parallelsamfund. Det indebærer blandt andet, at de boligområder, der er karakteriseret som "hårde ghettoer" skal nedbringe andelen af familieboliger til 40 procent inden 2030.Stengårdsvej er på ghettolisten, fordi den opfylder fire ud af de fem kriterier, der gør et område til en ghetto: Over 40 procent er uden for arbejdsmarkedet, over 50 procent af beboerne stammer fra ikke-vestlige lande, andelen af beboere med en dom bag sig overstiger 1,98 procent, og over 60 procent af beboerne har ikke anden uddannelse end folkeskolen.