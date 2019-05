Boliger på Rådhusgrunden klar til byggestart i august

BRAMMING: Formand i Bramming Boligforening, Bo Langendorff, forventer, at første spadestik i det store boligbyggeri på Rådhusgrunden kan tages efter sommerferien til august.

Den endelige byggeplan med datoer, del-etaper m.v. for boligforeningens opførelse af 51 familieboliger midt i Bramming ligger endnu ikke klar, men det store byggeri til en anskaffelsessum på knap 100 mio. kroner ventes klar til indflytning i oktober 2020, hvor Bramming Boligforening samtidig kan fejre sit 70 års jubilæum.

Byggeriet opføres som modul-byggeri i fem blokke. Det er BM Byggeindustri A/S i Hobro, der har totalentreprisen, og byggeriet vil foregå på den måde, at hver af de fem blokke bygges i Hobro som moduler, der så køres til Bramming og rejses her.

- Det bliver derfor ikke en stor byggeplads, hvor der hele tiden sker noget. Derimod bliver der travlhed, når hver af de fem moduler kommer og skal monteres, forklarer Bo Langendorff, og forklarer, og kloakering og andre arbejder under jorden skal udføres i år.

Bo Langendorff regner med, at første modul kommer til Bramming i marts-april 2020 og han forklarer, at der har været stor rift om boligerne, og at boligforeningens venteliste stadig er lang. Alligevel kan det stadig nås at blive skrevet op til en af de nye boliger med enten to, tre eller fire rum. Tre af de fem blokke fra fabrikken i Hobro kommer til at rumme rækkehuse med egen terrasse, mens de to sidste bliver etageboliger med altaner.

Arkitekt på det nye Bramming-byggeri er Prisme Arkitekter i Århus, mens MOE A/S er valgt som rådgivende ingeniørfirma på projektet.