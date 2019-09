Boligdirektør: Læg regnemaskinen væk i første omgang

- Erfaringer fra de mange andre havneprojekter i Aarhus, Odense, Aalborg, Vejle med videre er gode - og dårlige - eksempler på, at det er vigtigt at blande boligtyper, beboersammensætninger og funktioner for at skabe en dynamisk og velfungerende ny bydel. Det er ganske svært at tegne sig til den helt perfekte løsning. Det tager mange år, indsigt og justeringer at finde balancen. Hvem gider være nabo til et mennesketomt kontorhus? Så det skal man tænke grundigt over. Først herefter bør man finde regnestokken frem og se, hvad der er af muligheder. Jeg vil i den forbindelse anbefale, at projektet bliver set som en investering i Esbjerg og en mulighed for at stimulere den meget svage befolkningstilvækst og ikke en gratis omgang sponsoreret af de højestbydende, siger han til JydskeVestkysten.

Ligesom Odder

- Rammebeløbet for alment boligbyggeri defineres af Boligministeriet. Det svarer i Esbjerg til samme niveau som for eksempel Slagelse eller Odder. Vi har altså et fast beløb, vi skal holde os indenfor, som skal dække alt fra grundkøb, byggeri og rådgivning. Det er glædeligt, når vi så bygger til en forholdsvis lav pris. Det giver en fornuftig husleje, men når et attraktivt område skal etableres, sættes byggeretsprisen ofte højt for at få økonomien til at hænge sammen. Så kan vi som boligforeninger ikke være med, da rammebeløbet er lovbestemt. Her er det vigtigt, at vi i Esbjerg indhenter os nogle erfaringer fra andre byer og tilpasser det Esbjergs skala og visioner, mener Peter Sandager.

Direktøren tilføjer, at det kan være meget uklogt kun at fokusere på økonomien i projektet. De fire største kommuner har i dag andre gunstige muligheder end Esbjerg, så de dyre grunde der også kan handles til alment byggeri:

- Så min anbefaling vil være, at man drager noget erfaring herfra og får omsat det til noget brugbart, så vi i Esbjerg også kan komme i gang på de attraktive beliggenheder. Et andet værktøj, der også anvendes mange steder, er kommunale krav til andelen af alment byggeri på et areal. Et krav om for eksempel 25 procent alment byggeri på havneøen vil få de store selskaber til positivt at inddrage boligforeningerne fra starten. I så fald er jeg sikker på at havneøen bliver et ganske attraktivt sted at bo.