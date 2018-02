Bolig- & livsstil interesserer os - snevejr eller ej

Folk valfartede til for at få inspiration til indretning af boligen derhjemme, til en sundere livsstil og måske til et kommende bil-skifte.

På messen i Ribe kunne man blandt andet se og købe: Biler, borde, køkkengrej, senge og nips. Man kunne også smage oste, tjekkiske øl, forskellige former for kaffe, slik lavet med et minimum af sukker, og varmt røget laks. Man kunne prøve hatte, konfirmationstøj og en omgang massage. Man kunne dufte til Hærvejssalt, prøve hudprodukter med salt i, og man kunne deltage i forskellige konkurrencer og studere rejsetilbud. Man kunne også få råd og vejledning til udskiftning af vinduer og tag, til isolering af et hus, og til finansiering af det hele.

Meget at byde på

Messen blev afviklet i Ribe Fritidscenter, og den bød på alt fra et oppusteligt fodbad til smarte, skinnede biler og flotte designmøbler, fra lækre oste til sydende Hærvejssalt og fra massagestole til magnetsmykker.

Messen blev af både besøgende og udstillere rost for at være stor og alsidig.

- Det er en rigtig god messe. Vi er kørt fra Tønder herop, og vi nyder at gå rundt og få inspiration. Vi har sat huset til salg og vil gerne flytte i noget mindre, og så er det rart at se på for eksempler nye møbler og nye måder at indrette sig på. Her er god plads til de enkelte udstillere, og det er dejligt, at messen er så alsidig. Her er virkelig mange spændende ting, lød det begejstret fra ægteparret Tommy og Ulla Kirk, som søndag var nogle af dem, der valgte at trodse vind og vejr og satte kursen mod Ribe.