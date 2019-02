Bogbussen får færre stoppesteder

Det betyder, at bussens rute skal lægges om, og at der bliver færre stoppesteder og altså også, at der er områder, der ikke længere bliver betjent af det rullende bibliotek.

Som en del af budgetaftalen for 2019 blev det besluttet, at bogbussen kun skal køre tre dage om ugen mod hidtil fem dage om ugen.

Esbjerg Kommune: Bogbussen er for mange en livline til det omkringliggende samfund, men fra den 1. april kommer en del borgere i kommune til at få langt til nærmeste udlånssted, for bogbussen får færre stop og skal på gaden færre dage om ugen.

Sønderris, Hunderup og Farup

Besparelsen, der betyder et farvel til bogbusbetjening for en del borgere, er ikke en af de morsomme, understreger hun.

- Det handler om økonomi og ressourcer, og nej det er ikke spor sjovt at fjerne bogbussen fra nogle lokalsamfund. Men vi må som politikere vise ansvarlighed for det, der er vedtaget og vælge den bedste løsning. Det vil selvfølgelig få konsekvenser for borgere i de berørte områder, specielt for ældre og folk med lav mobilitet, men nogle gange skal man også passe på ikke at smøre leverpostejen for tyndt ud over hele brødet. Det kan være en god idé at samle tilbuddene færre steder og så gøre tilbuddet bedre, siger May-Britt Andrea Andersen.

I forslag 3, som er det, som direktionen indstiller til vedtagelse, er det Sønderris, Gjesing, Jerne, Hunderup, Farup og Hjerting, der mister betjeningen.

Sønderris, Hunderup og Farup går igen i alle tre forslag til, hvilke stoppesteder, der fremover ikke skal betjenes af bogbussen, så her må borgerne forberede sig på selv at skulle komme til biblioteket fremover, ligegyldigt hvilken model, politikerne beslutter sig for.