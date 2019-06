Børnene fik fri leg i Jerne

Jerne: Gigantiske bolde som man kunne være indeni, mens man løb på vandet, hoppeborge, pilekast, glidebane, fiskedam, popcorn, snobrød og meget mere var i børnehøjde til Jerne IF's årlige Børnedag på Jerne Stadion.

Aktivitetsdagen har siden 2006 været en tilbagevendende begivenhed, og det gør foreningen for at tilbyde noget for områdets familier.

- I løbet af året har vi mange kampe på Jerne Stadion, og dem der bor tæt på lytter til fløjter og råb, og vi har også flere gange lejet forsamlingshuset ud til fester, som også giver støj. Derfor arrangerer vi børnedagen, som alle kan deltage i, og hvor kun ganske få aktiviteter koster noget. På den måde kan vi give noget tilbage og vise, at klubben også kan lave andre aktiviteter til gavn for nærområdet, siger Stephanie Steenholt, som var med til at arrangere Jerne Børnedag.