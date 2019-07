Børneloppemarked på Domkirkepladsen: Unge kræmmere omsætter legesager til lommepenge

Hver onsdag i skoleferien står flere af byens yngste borgere tidligt op for at sælge ud af deres legesager på børneloppemarkedet på Domkirkepladsen.

RIBE: I bagende sol på ugens første hedebølgedag solgte byens yngste borgere og deres forældre ud af de legesager og klæder, de ikke længere selv har brug for. Hver onsdag i skoleferien afholdes der nemlig børneloppemarked på Domkirketorvet. De unge kræmmere og deres forældre begynder dagen klokken 8 med at stille boderne op. Markedet slutter officielt klokken 15, men enkelte pakker sammen en til to timer før. På denne onsdags marked har flere kræmmere medbragt parasoller og paraplyer. De, der ikke har, søger skygge under borde og solhatte.

Anne Bang, der er født og opvokset i Ribe men nu bosiddende i København, er i færd med at pakke sin bod sammen, da JydskeVestkystens udsendte kigger forbi. Der er solgt godt ud af sønnens legesager, så han har taget varmefri resten af dagen.

- Det er virkelig hyggeligt. Jeg har mødt mange af mine gamle klassekammerater med deres børn, og så minder det mig om, dengang jeg var barn og stod på Skibbroen og solgte mine legesager. Vi kommer nok igen næste sommer, siger Anne Bang, mens hun folder tøj sammen og forsøger at sælge et spil til en forbipasserende, potentiel kunde.