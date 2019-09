Børnehave i Fanøs byråd: Nye retningslinjer for samarbejde i byrådet

- Jeg vil rigtig gerne styrke samarbejdet, så vi sammen kan arbejde for at styrke og udvikle Fanø.

Derfor glæder hun sig over, at Økonomi- og planudvalget har anbefalet retningslinjerne til byrådet.

- Vi er startet på et grundlag, hvor der ikke var ret stor tillid. Så tolker man også nemt tingene ind i en sammenhæng, der ikke var tænkt, siger borgmester Sofie Valbjørn (Alt) om begrundelsen for retningslinjerne.

Mandag diskuterede Økonomi- og planudvalget, hvorvidt man skulle indføre et sæt retningslinjer for godt og konstruktivt samarbejde i Fanøs byråd.

De diskuterede retningslinjer for godt og konstruktivt samarbejde i Fanø byråd består af fire afsnit: Godt byrådsskab, det daglige samarbejde, samarbejde med forvaltningen og samarbejde med borgerne. Afsnittet om det gode byrådsskab lægger særligt vægt på respekt og anerkendelse. Afsnittet om det daglige samarbejde har for eksempel fokus på, hvordan man forbedrer samarbejdet ved at huske at orientere hinanden.

Borgmesteren må agere dommer

Kristine Kaas Krog er godt tilfreds med retningslinjerne, men hun stiller sig skeptisk over for, hvorvidt de vil føre til en bedre stemning.

- Det kommer an på, om vi alle lægger os i selen. Vi skal anerkende, at man også selv kan bidrage, hver og en med hver sin rolle, siger hun.

For Kristine Kaas Krog er hele essensen, at man har en dommer, der kan håndhæve reglerne. Er der ikke det, mener hun, at man kan have alle de regler, man vil, uden at det vil gøre en forskel. Derfor har hun allerede en dommer i tankerne.

- Hvis der er konflikter, må det være borgmesteren, der håndterer dem, påpeger hun.

Fanøs borgere kan derfor glæde sig over, at byrådet skal diskutere retningslinjerne. Bliver de godkendt, kan fanøboerne se frem til, at byrådspolitikerne fremadrettet kan koncentrere sig om at udvikle og styrke Fanø.