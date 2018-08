Ribe: - Sidste år var min storesøster kun med ved ferniseringen, fordi der var chips, forklarer 8-årige Mette Skrydstrup Kjær, der i år igen kunne se sin søster og mor være med, da Ribe Kunstmuseum torsdag eftermiddag holdt fernisering på årets sommerskole for børn med chips, frugt og børnevin.

11 piger og én dreng havde tirsdag, onsdag og torsdag været igennem en lang række kunstneriske greb, og både søskende, forældre og bedsteforældre var mødt frem for at se børnenes tegninger og malerier, som de ivrigt viste og forklarede om, til alle der havde lyst til at høre med.

- Det er megasvært at tegne uden at se på papiret, siger 9-årige Nikoline Skovlund Skrydstrup, og forklarer om arbejdet med at tegne Ribe Kunstmuseums store skulptur Panterjægeren, ligesom de også skulle øve sig i at tegne uden af løfte blyanten fra papiret.

Og der blev vist billeder af fantasifulde solnedgange, af skulpturer, akvareller, farveskalaer og skraveringsteknik med mere på bunkerne af papir, som hver af deltagerne viste til de begejstrede tilskuere.