Børn og heste står til gebyrlettelse

Et udspil til fordeling af 2 millioner kroner til lettelse af gebyrbetaling for foreningerne i Esbjerg Kommune bliver nu sendt i høring. Der er lagt op til, at det er breddeidrætten, børn og ryttere, der får glæde af lettelsen.

Esbjerg: Der er udsigt til en økonomisk lettelse for børn, bredde og rideklubber i det oplæg, som politikerne i Kultur & Fritidsudvalget på tirsdag forventes at godkende og sende i høring.

Det er efterhånden over et år siden, at det blev besluttet at lette foreningernes egenbetaling af leje af kommunale bygninger og anlæg med 2 millioner kroner årligt, og nu er et forslag til udmøntning ved at tage form.

Tirsdag skal politikerne tage stilling til et forslag fra direktionen.

I modellen bliver alle foreninger placeret i en af tre kategorier, alt efter om der er over eller under 10 procent medlemmer under 25 år. Tidligere er foreninger primært blevet placeret i grupperne ud fra deres aktiviteter.

I forslaget bliver foreninger i kategori 1 med mere end 10 procent medlemmer under 25 år tilgodeset med en lettelse på 3 procent af egenbetalingen, så den falder til 10 procent.

Foreninger i kategori 2 og 3 vil ifølge forslaget fortsætte med en egenbetaling på 25 procent.

kategori 3 er beskrevet som "tidligere politisk prioriterede foreningstyper"