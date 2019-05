Børn med kriller i maven på ridebanen

RIDEKLUBBEN

Alle rideklubbens elevheste var med til træningsdagen.



Kongeå Rideklub har ni hverdagshold med 54 børn i løbet af ugen. Der kommer elevryttere fra Jedsted, Darum, Bramming, Ribe og Gredstedbro.



Klubben har gode elevheste i en blanding af små ponyer, fjordheste og andre mindre heste til både børn, unge og voksne. Hestene og et godt sammenhold gør, at elevafdelingen ifølge Karina Josefsen fungerer godt. Om lørdagen er der fire hold - blandt andet et trækkerhold med 20 helt små elever hver anden lørdag, hvorfra de senere bliver sluset op på de andre elevhold. Der er venteliste for at komme på elevholdene.



Kongeå Rideklub har op mod 200 medlemmer.