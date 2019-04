Børn kan komme til optagelsesprøve på balletskole

Esbjerg: Har man et barn i 1. til 5. klasse, der er glad for at danse og har en sund og funktionsdygtig krop, så er barnet velkommen til optagelsesprøven. Optagelsesprøven er for både drenge og piger, og det er ikke en forudsætning, at man tidligere har danset ballet. Elever og forældre skal dog være indstillet på, at der stilles store krav til eleven og at dette kræver hårdt og fokuseret arbejde for både elev og forældre.

Optagelsesprøven finder sted søndag 28. april mellem klokken 10.00 og 13.00 på Esbjerg Kulturskole i Islandsgade 50. Børnene skal møde op i almindelig gymnastikdragt og leggins uden fødder eller T-shirt, shorts og bare fødder. Ved optagelsesprøven vurderes elevens fysik, musikalske sans og udstråling. Dette ses ved bevægelse til forskellige typer musik, samt undersøgelse af Den Kongelige balletskoles fysioterapeut. Ansøgere og forældre får besked umiddelbart efter prøven.