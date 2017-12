Børn i vuggestuer og børnehaver holder for lidt ferie

Efter afskaffelsen af lukkelage i daginstitutionerne dukker langt flere børn op for at blive passet i vuggestuer og børnehaver i dagene mellem jul og nytår og på andre klassiske feriedage. Nogle forælde kan virkelig have brug for det, men der er også forældre, som stort set ikke får holdt ferie med deres børn, når daginstitutionerne er åbne året rundt. Arkivfoto: Ludvig Dittmann

En række daginstitutioner råber vagt i gevær omkring børns ret til ferie, nu hvor lukkedagene afskaffes permanent i kommunen. De oplever, at forældre undlader at give deres børn ferie. Sidste år var 988 børn tilmeldt pasning i julen.

ESBJERG: "Juleferien" er på manges læber for tiden, men for de yngste borgere i Esbjerg Kommune er det ikke nødvendigvis et begreb, man kender til. Esbjerg Kommune har efter to års forsøgsperiode besluttet at afskaffe lukkedagene permanent i daginstitutionerne, så forældrene kan være sikre på at kunne få børnene passet i vante omgivelser på alle hverdage, som ikke er helligdage, året rundt. Men i mange af høringssvarene fra daginstitutioner og områdeledere udtrykkes der bekymring for, om forældre så vil undlade at give børn ferie i løbet af året. - Vi har børn i vores daginstitutioner, som stort set aldrig holder ferie, og det er ikke godt. Man skal ikke tage fejl af, at små børn også har brug for ferie. De kan også blive stressede af det daglige trummerum med at skulle hen i vuggestuen eller børnehaven, og de har brug for pauser fra institutionen for at få ro i hovedet og få ladet op derhjemme, siger Marianne Guldager Jensen, der er områdeleder for daginstitutionerne i Tjæreborg og Esbjerg Ø.

Nogle forældre føler, at daginstitutionen bedre kan stimulere deres barn, og hvis børnene så ligefrem taler om, at de keder sig og savner deres kammerater, kan man blive usikker på, om det er rigtigt at holde børnene hjemme. Det er det. Det er naturligt at savne og at kede sig lidt. Børnene nyder stadig rigtig meget at være derhjemme. Marianne Guldager Jensen, områdeleder

Fra 39 til 988 børn I Tjæreborgs daginstitution har de i år mellem 30 og 40 børn skrevet op hver dag i dagene mellem jul og nytår. Det er mange flere, end det har været de andre år. - Vi kan godt mærke her i julen, at det er ved at gå op for forældrene med jule-pasningsmuligheden. Vi har mange flere børn, end vi har haft før. Og man skal passe på med at dømme, for vi har forældre, der er udlændinge, og som derfor ikke har opnået lov til at holde ferie endnu, men skal arbejde eller stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Ligesom vi har forældre, der er ressourcesvage og simpelthen ikke har kræfterne til at tage godt vare på barnet i de dage. Men vi har også ressourcestærke forældre, som ikke - eller meget sjældent - tager børnene med hjem på ferie, og dem kan vi godt finde på at lægge et lille pres på, siger Marianne Guldager Jensen. I 2015, hvor lukkedagene stadig eksisterede, var 39 børn tilmeldt nødpasning i julen på alle Esbjergs Kommunes daginstitutioner tilsammen, og af dem mødte 23 af børnene op til pasning. I 2016, som var første forsøgsår uden lukkedage, eksploderede tallet, og hele 988 børn i Esbjerg Kommune blev tilmeldt pasning i julen. Af dem dukkede dog kun de 239 op. Men det tal finder de stadig højt på flere daginstitutioner i Esbjerg, og i år ventes tallet at blive endnu højere.