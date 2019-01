Børn fra udfordrede hjem skal have samtaler i skolen

Samtalegrupper for børn af forældre med misbrug, psykisk sygdom, skilsmisser og andre udfordringer starter op på kommunens skoler og fra sommeren 2019. Pengene blev sat af i budgetforliget, og håbet er, at børnenes problemer kan bedres og bremses gennem samtalerne.

Samtalegrupperne starter op efter sommerferien i år, og de vil både være for børnehavernes ældste børn samt for skolebørn. Hvert skoledistrikt vil få en samtalegruppe, så hvis der ikke lige er en gruppe på ens egen skole, vil der være en på en anden skole i distriktet.

- For de her børn, der er i en udsat position i deres liv, kan det give rigtig god mening at komme hen i de her samtalegrupper og mødes med nogen, der står i samme situation som dem selv. Det kan forebygge, at de føler sig isolerede, forkerte, ensomme og angste. Og fyldt med skyld og skam, frustration og vrede og alt muligt andet. Vi ved fra Psykiatrifonden, at der er rigtig meget forebyggelse i sådan nogle samtaler, siger formand for Børn- og familieudvalget, Diana Mose Olsen (SF).

Det drejer sig om de børn, som kommer fra hjem, hvor overskuddet af forskellige årsager er lavt, for eksempel hvis en eller begge forældre har et misbrug, er syge, ligger i skilsmisse eller døjer med andre problematikker. Den slags påvirker børns trivsel, men forskning viser, at samtaleterapi kan have en stor effekt, og derfor valgte byrådet i efteråret at afsætte penge til samtalegrupper i budgettet. Det projekt skal nu realiseres.

Cool Kids og de andre

Udgangspunktet er, at der i hvert gruppeforløb er cirka otte børn, men antallet kan variere. Et forløb består af 20 timer, hvor børnene mødes og taler med fagpersoner og hinanden om de ting, de står i. Der bliver ansat en psykolog eller læringskonsulent, som sammen med medarbejdere fra Pædagogik & Undervisning i Esbjerg Kommune vil stå for forløbene.

Børnene kommer til at være i et hyggeligt lokale, gerne lidt afsides på skolen, og de får mad og drikke, når de mødes i samtalegrupperne, så det bliver hyggeligt, og så der kommer lidt af den forudsigelighed og rytme, som de måske savner derhjemme.

Diana Mose Olsen er slet ikke i tvivl om, at der vil være god brug for samtalegrupperne:

- Der er efterspørgsel efter det, og vi kan høre på skolens lærere og se på trivselsmålingerne, at der er nogle udfordringer og et behov her. Vi har i dag allerede det, der hedder Cool Kids for børn med angst, og der er samtalegrupperne fyldte, forklarer udvalgsformanden.

Ud over at glæde sig over det nye tilbud, som altså varetages af lønnet pædagogisk-psykologisk personale, er hun også meget positiv over for kommunens store vifte af frivillige tilbud til børn og unge, som nu skal afdækkes.

- Vi har så mange gode tilbud. Headspace har gruppeforløb for børn, hvis forældre er ramt af skilsmisse. Der er Kids'n'Teens for børn, hvor forældrene har eller har haft et alkoholproblem. vi har Ungekontakten, som har med børn og unge i sorg at gøre. Så nu vil vi sikre, at vi fra kommunens side ikke opstarter tilbud, der allerede eksisterer, ligesom vi også vil arbejde mere med at synliggøre de frivillige tilbud samtidig med de nye samtalegrupper, siger Diana Mose Olsen.