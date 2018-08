Mandag blev skolebørn glemt af bussen, da de skulle hjem. Tirsdag var bussen så fuld, at der ikke var plads til alle skolebørnene, så de sidste blev efterladt på skolen og måtte vente på den næste bus en time senere. Arkivfoto: Larz Grabau

Mandag blev skolebørn på Fanø glemt af bussen, og tirsdag var der ikke plads til de sidste elever, som skulle med den. Busproblemerne på øen gør nu, at ordningen bliver taget op til evaluering i kommunen tidligere end planlagt.

Fanø: Børn, der bliver glemt og en bus, der er fyldt op. Både mandag og tirsdag har der været problemer med afhentning af børn fra skolen med øens bus. Det har fået en del af Fanøs borgere til tasterne på Facebook-gruppen Fanø Forum. Mandag skulle bussen klokken 15.35 have hentet skoleelever, som skulle hjem til Sønderho. Bussen kom aldrig. En gruppe børn gik op på skolens kontor, hvorfra der blev bestilt en taxa, så børnene kunne komme hjem. Tirsdag var den gal igen. Her var bussen fyldt godt op med en flok, der skulle på lejrskole i Sønderho. Derfor kom kun to elever fra skolen med bussen, og de resterende blev bedt om at vente på den næste bus, som ville være der en time senere. - Vi forældre måtte hente dem våde, fortvivlede og godt trætte, forklarer Frank Heinsen om tirsdagens episode som forælder til nogle af de efterladte børn. - Og hvad er meningen med en skolebus, der glemmer at hente børnene i skolen, så de bliver våde, kolde og syge? Der skal findes en løsning nu, og ikke først til jul.

Evaluering i efteråret Siden årsskiftet har Fanø Kommune selv stået for busdriften på øen, da den udtrådte af aftalen med Sydtrafik. Egentlig var det planen, at buskørslen først skulle evalueres efter et år med den nye ordning, men efter man har oplevet en række problemer, har man rykket evalueringen frem. Det er derfor besluttet, at når strikkefestivalen i efteråret er ovre, kender kommunen til behovene for en tilstrækkelig del af året, og man vil evaluere ordningen herefter. Senere på efteråret holdes der borgermøde om sagen. Flere borgere på Fanø håber, at den kollektive trafik på øen bliver opprioriteret. Til spørgsmålet om en mulig opprioritering af buskørslen svarer Christian Lorenzen (K), formand for Erhvervs-, natur- og teknikudvalget: - Intet er udelukket. Det er op til de politiske forhandlinger at fastsætte det.