Børge gav IF 92 1.000 kroner for hvert år, han levede

Esbjerg: IF 92 Fodbold har modtaget en stor donation fra B. 47s Venner eller rettere vennernes tidligere kasserer, afdøde Børge Kristensen.

- Det var Børges sidste ønske, at B. 47s Venner skulle betænke IF92 med et beløb, og Børge og os i bestyrelsen blev så enige om, at det skulle være 1.000 kroner for hvert år han levede, fortæller formanden for B. 47s Venner, Kent Madsen.

Børge Kristensen døde den 17. oktober sidste år og var kasserer for først B. 47 og siden hen B. 47s Venner i knap 60 år. Ved forskellige arrangementer har han gennem årene skaffet B. 47/IF 92 flere millioner kroner og har således haft meget stor betydning for fodboldklubben og dens medlemmer. Vi kan for eksempel nævne, at klubbens to klubhuse i Skibhøj og Veldtofte begge er gældfri.