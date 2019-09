Bøge Allé festede oven på en både god og svær fusion

Det var Kim og de 24 andre beboere på adressen Bøge Allé 15, der var hædersgæsterne ved den sommerfest, der torsdag fandt sted i et telt bag ved hovedbygningen. I starten af 2018 flyttede de ind i spritnye lejligheder, som var bygget netop til dem, og hvor det for flere af beboerne betød første lejlighed med eget køkken og bad.

RIBE: Selv om festen først startede klokken 13 torsdag eftermiddag, vajede dannebrog fra toppen af flagstangen allerede klokken 7.30 om morgenen. For 41-årige Kim Bohn Petersen havde glædet sig så afsindigt til sit bosteds sommerfest, at han fløj ud af sengen inden klokken 7 og stillede ved flagstangen, nærmest inden den sidste skefuld havregryn var slugt.

Bøge Allé er et tilbud under Udviklingscenter Vest, som favner Esbjerg Kommunes støtte-, bo- og aktivitetstilbud til voksne med sociale udfordringer samt fysiske og psykiske handicaps. Udviklingscenter Vest blev dannet ved årsskiftet som en fusion mellem Udviklingscenter Esbjerg og Udviklingscenter Ribe. På Bøge Allé bor der 25 borgere med fysiske og psykiske handicaps, af meget varierende grad. Fælles for dem er, at de er i stand til at bo i eget hjem med støtte fra bostedet. Alle får de såkaldt §85-støtte, som er en socialpædagogisk støtte med rådgivning, hjælp til pleje, behandling, træning og ledsagelse. Hver aften spiser mange af beboerne sammen i fællesrummet, men de kan også lave mad selv i deres lejligheder. Der er i alt 22 fastansatte i botilbuddet.

Peter Gertov stod for musikken, men han fik flere gange besøg af beboerne oppe ved mikrofonen. Det satte ekstra gang i stemningen. Her er det Martin Andersen, som forsøgte sig med en svingom med musikeren. Privatfoto

Beboer holdt tale

- Vi har alle været ude på en lang rejse, som har budt på lidt af hvert. Da vi er en fusion af ikke færre end tre enheder, lå det i kortene, at vores rejse ville medføre en medfart, som ikke nødvendigvis ville gå stille for sig. Ind imellem har vi også været på et farvand, som har krævet, at vi hver især har gjort os umage med at gøre det bedste, vi kan, sagde Anja Schøler og takkede i samme forbindelse både beboere og deres pårørende for tålmodigheden, når der skete svipsere, som for eksempel at aftaler blev glemt eller ikke lige skrevet i kalenderen.

Hun beklagede også over for festens fremmødte beboere og pårørende, at talen blev lidt lang, men her var beboeren Jesper Dam hurtig med sin opbakning:

- Ved du hvad? Du ta'r bare den tid, du skal bruge! råbte han - og høstede store klapsalver.

Også morgenfriske Kim Bohn Petersen holdt tale, hvor han fortalte, at han i hvert fald er rigtig glad for at bo på Bøge Allé 15, ligesom han havde ros til personalet.

- Og så skal vi snart på en udflugt, hvor jeg er eneste hane i hønsegården, sagde Kim.

Med et glimt i øjet, der i øvrigt afslørede, at dén kønsfordeling egentlig passede ham ganske fint.

Og så spillede musikken op igen. Peter Gertov leverede alt fra Kim Larsens Joanna til Hjulene på bussen. Og der var pølser og softice i stride strømme. Og mange nye, spændende år på Bøge Allé 15 at se frem til.