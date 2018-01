Bøderne hagler ned over bilister i Skolegade

Bøderne er væltet ned over bilisterne i midtbyen, siden Skolegade i slutningen af oktober blev omlagt til busgade. Antallet af trafikrelaterede bøder er steget med cirka 600 procent sammenlignet med 2016.

Esbjerg: Politiet har haft den helt store bødeblok i brug i Skolegade de seneste to måneder. For selv om en stor del af gaden er blevet lukket for almindelig trafik, blæser bilisterne forbi skiltene uden at se dem. Det har fået antallet af trafikbøder til at eksplodere. I hele 2016 udstedte Syd- og Sønderjyllands Politi 12 af denne type trafikbøder i Skolegade. I midten af december 2017 var samme tal 82. Det svarer til en stigning på 583 procent. - Vi har skrevet en del sager i Skolegade de seneste to måneder. Vi har endda haft politifolk til at stå dernede i gule veste, men folk er kørt lige forbi både dem og skiltene, forklarer leder af Færdselsafdelingen ved Syd- og Sønderjyllands Politi, viceinspektør Knud Reinholdt. Forvirringen skyldes en ændring af færdselsreglerne i området, der trådte i kraft den 23. oktober. De betyder, at der nu er indkørselsforbud i Skolegade ved både Jernbanegade og Jyllandsgade. Kommer man i retningen fra Stormgade mod Torvet, er ærindekørsel dog tilladt og kommer man fra sidegaderne Kirkegade og Torvegade må man fortsat køre ad Skolegade i begge retninger. Både busser, cykler og taxaer er undtaget kørselsbegrænsningerne og må færdes i Skolegade som vanligt.

Ændringerne i Skolegade Der er i dag indkørsel forbudt i Skolegade ved Englandsgade og Jyllandsgade. Kommer man i retningen fra Stormgade mod Torvet, er ærindekørsel tilladt, og kommer man i bil fra Kirkegade og Torvegade, må man fortsat dreje både til højre og venstre ad Skolegade.I hele 2016 udstedte politiet 12 bøder til bilister i Skolegade for ikke at efterkomme anvisningerne i henhold til skiltningen. I midten af december 2017 var samme tal 82. Tallet dækker alle sager, hvor bilister ikke efterkommer anvisninger i henhold til skiltningen, så bøderne kan reelt også dække andre forhold end trafikomlægningen.

Fredet zone i en måned I forbindelse med ændringerne er der blevet sat skilte op i begge ender af Skolegade mellem Jyllandsgade og Englandsgade. Desuden valgte politiet i de første uger at "frede" området. - Når vi laver ændringer af den slags, giver vi altid folk lidt tid til at vænne sig til de nye skilte. I det her tilfælde ventede vi cirka en måneds tid, inden vi begyndte at skrive bøder, forklarer viceinspektør Knud Reinholdt. Siden da er politiets bødeblokke dog blevet godt slidt. - Nogle af bilisterne overser skiltene, fordi de er uopmærksomme, men jeg tror også, at det i mange tilfælde handler om vanens magt. Der er mange, der er vant til at bruge Skolegade til gennemkørsel, siger viceinspektør hos Syd- og Sønderjyllands Politi, Knud Reinholdt.