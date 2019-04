Esbjerg: En esbjergensisk mand på 33 år kan se frem til en lang række sigtelser og en solid bøde.

Tirsdag klokken 12.49 blev han standset på Gammel Vardevej, hvor han kom kørende på en lille knallert.

Betjentene mistænkte manden for at være påvirket, og han blev narkotestet på stedet. Testen viste, at mistanken var berettiget, og han blev senere taget med på politigården til udtagelse af en blodprøve.

Knallerten viste sig at være konstruktivt ændret og kunne køre for hurtigt, og manden var desuden frakendt førerretten

Han blev også fundet i besiddelse af 0,6 gram hash og 0,3 gram kokain.

Sidst men ikke mindst var manden også i besiddelse af en ulovlig kniv, som han bar i en snor om halsen. /jeo