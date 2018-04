Bøder for at stjæle flasker

ESBJERG: En borger i Esbjerg anmeldte søndag klokken 9.25, at han havde mistanke om, at tre personer havde stjålet en masse flasker. De tre personer - to mænd og en kvinde - var i Skolegade i gang med at fylde tomme flasker i en flaskeautomat. Politiet kom til, og det viste sig, at de tre personer havde stjålet flaskerne fra baggården ved en restaurant i Skolegade. De tre personer, som kommer fra Rumænien blev taget med på stationen, og her blev de præsenteret for en bøde til hver. Og efterfølgende blev de lødladt, oplyser vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi.OM