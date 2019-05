Blue Water kommer i plus med fremgang på 100 millioner kroner

2018-regnskabet for den danske transportkoncern gav resultat-fremgang på godt 100 millioner kroner i forhold til året før. Ledelsen forventer et overskud på 100 millioner kroner i år.

Esbjerg: En af landets største transport-og logistiskkoncerner, Blue Water Shipping, har aldrig været et profithungrende monster, som er sat i verden for at tilfredsstille sultne aktionærer. Tværtimod.

Men det var en bet for den stolte Esbjerg-virksomhed, som er 75 procent fondsejet og 25 procent af familien Skov, at den i fjor kom ud med et gevaldigt underskud, og det var således af væsentlig betydning, at kursen i 2018 blev rettet op, så koncernen igen kunne komme i plus.

Og det er sket.

I en pressemeddelelse oplyser transportkoncernen, at den i sit koncernregnskab laver et overskud på 10 millioner kroner før skat for 2018. Dermed har selskabet opnået en forbedring af bundlinjen på godt 100 millioner kroner i forhold til 2017. Der var også vækst i omsætningen, der steg med 373 millioner kroner - og endte på knap 5,6 milliarder kroner.

- Vi er meget tilfredse med, at vi det seneste år har vendt udviklingen og nu igen leverer stabil fremgang og overskud i vores drift, men vi er ikke tilfredse med resultatet for 2018, siger Søren Nørgaard Thomsen, der tiltrådte som administrerende direktør i februar sidste år.