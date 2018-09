Blue Water forlænger aftale med vigtig kunde

Esbjerg: Færch Plast vil også de kommende tre år bruge Blue Water til virksomhedens krævende logistikopgaver

Det oplyser Blue Water i en pressemeddelelse.

Samarbejdet mellem Blue Water og Færch Plast har stået på i mere end 30 år, og hos Blue Water er man utrolig glade for og stolte over, at parterne netop har fornyet en omfattende aftale om vejtransporter samt option på sø-, luft- og kurerforsendelser for Færch, der er en af de førende producenter af plastik-emballage til fødevareindustrien. Aftalen, der for Blue Water har en foreløbig årlig værdi på ca. 100 mio. kr, omfatter flere end 25.000 årlige transporter for Færchs fabrikker i primært Danmark, England, Spanien og Tjekkiet.

Færch Plast, der har hovedsæde i Holstebro, beskæftiger over 1.300 ansatte på firmaets otte fabrikker samt adskillige salgskontorer i Europa.