Blue Water ekspanderer yderligere langt væk hjemmefra

- Vi har udviklet stor ekspertise indenfor komplekse projekttransporter i det kaspiske område, og vi vil fortsat fokusere på at levere uovertrufne logistikløsninger til industrien. Derfor har vi besluttet at udvide vores tilstedeværelse med et nyt kontor i Atyrau. På denne måde vil vi være tættere på vores kunder og vores partnernetværk, udtaler Stewart Macdonald, Business Development Manager i en pressemeddelelse, hvor han fortsætter:

Blue Water Shipping har således i dag med egne kontorer i Aktau, Kazakhstan, Tbilisi, Georgien og i Baku, Azerbaijan. Hovedaktiviteten for Blue Water i regionen er transport og logistik til olie- og energisektoren. Siden midthalvfemserne har firmaet været involveret i en lang række projekttransporter til regionen via det russiske flodsystem med søtransport, og også med vej- og lufttransport til regionen.

Esbjerg: Det var en afgørende beslutning, Blue Water Shipping tog, da den esbjergensiske for mere end 20 år siden begyndte at lave forretninger meget langt væk hjemmefra i den kaspiske region, hvor advarsler lød, at ikke fandtes andet end geder, får og ørken.

Siden Kurt Skov grundlagde Blue Water Shipping, som et lille lokalt speditionsfirma i Esbjerg i 1972, er virksomheden vokset markant. I dag har Blue Water på verdensplan over 1600 ansatte på 58 kontorer.Blue Water offentliggjorde forleden sit årsregnskab for sidste år. Efter et par svære år landede Esbjerg-koncernen et mindre overskud, og i år forventer Blue Water at kunne skabe en resultat på omkring 100 millioner kroner plus.

Venter mere vækst

For øjeblikket står Blue Water for projektstyring af et stort transportprojekt for TCO - Future Growth-projektet i Kazakhstan - i forbindelse med udviklingen og udvidelsen af Tengiz-oliefeltet i Kazakhstan. Projektet, hvor Blue Water har en ledende rolle, har en samlet kontraktsum for Esbjerg-virksomheden på over fem milliarder kroner, og det forventes, at aktiviteterne her vil bidrage væsentlig til et ventet overskud på omkring 100 millioner kroner i år.

- Dette projekt har gjort det muligt for os at udvide vores ekspertise og kompetencer indenfor energisektoren, både i Kazakhstan og andre steder. Vi ser et stærkt setup i Kazakhstan som et naturligt fremskridt for os. Vi forudser yderligere vækst i energisektoren og dertil relaterede områder i regionen. På baggrund af vores viden og kvalifikationer ser vi os selv som en pålidelig transport- og logistikpartner, siger Thomas Bek, Global Director for Blue Waters Oil & Gas Division.

Kontoret i Atyrau vil arbejde tæt sammen med Blue Waters kaspiske regionalkontorer samt firmaets globale netværk af olie- og energikontorer.

For et par måneder siden åbnede Blue Water også et Olie-Energi-kontor i London.