Esbjerg: Blue Water Shipping har styrket sin globale tilstedeværelse indenfor for olie og energisektoren med åbningen af nyt kontor i London

Åbningen af det nye kontor er med til at sikre os en stærk tilstedeværelse på denne nøglelokation, hedder det i en pressemeddelelse.

- Vi ser London som en væsentlig lokation, som både komplementerer vores eksisiterende setup i Storbritannien og netværket af globale kontorer. London-kontoret vil fokusere på at udvikle nye muligheder og også styrke samarbejdet med eksisterende kunder, udtaler Thomas Bek, som er global direktør for Blue Waters Oil & Gas-division i meddelelsen.

Behovet er opstået, fordi der igen er kommet bedre gang i det ellers trængte marked for salg af services til olieindustrien.

- Mange af vores kunder opererer på adskillige lokationer verden over, og det er af stor vigtighed for vores forretning, at vi er i stand til at levere de transport- og logistikydelser, som kunderne efterspørger. Derfor tilpasser og styrker vi løbende vores setup, til gavn for vores kunder, lyder det videre fra Thomas Bek.

Blue Water-kontorerne arbejder tæt sammen for at servicere kunderne. Derudover har firmaet et bredt udvalg af specielle interne kompetencer såsom ingeniører, IT-udviklere, erfarne projektspeditører samt en række HSEQ-specialister.

- Vi oplever et stigende behov for komplet projektstyring, hvor vi, på grund af vores omfattende erfaring og ekspertise, er i stand til at styre hele logistikdelen for vores kunder.

For et par år siden annoncerede Blue Water Shipping, at virksomheden havde vundet en række kontrakter i forbindelse med milliardeventyret, TCO, i Det Kaspiske Hav. I den forbindelse blev det også meddelt, at konsortiet bag det gigantiske projekt ville få hovedsæde i London.