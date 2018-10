Fanø: Når Fanø Østersfestival slår dørene op i efterårsferien, byder arrangementet atter på en benhård konkurrence blandt topkokke, som dyster om at blive Årets Østerskok 2018. I år har konkurrencen dog fået en tilføjelse, for det er nemlig ikke kun salte retter, der skal konkurrere - der skal også kreeres østersdesserter.

10.000 østers

Østersfestivalen er en tilbagevendende begivenhed på Fanø, og konkurrencen om at blive Årets Østerskok er blevet en fast del af den. Sidste år blev der i forbindelse med østersfestivalen åbnet 8000 østers på Fanø - i år håber man at komme op på 10.000. En del af de østers bliver åbnet i forbindelse med kokkekonkurrencen, hvor de besøgende på øen kan købe én østershapser for 40 kroner og tre for 100.

Sidste år modtog Fanø Østersfestival prisen som Årets Fiske- og Skaldyrsfestival af den nationale restaurantguide White Guide.

I år finder festivalen sted den 14.-17. oktober, og konkurrencen om at blive Årets Østerskok bliver skudt af mandag den 15. oktober. Selve festivalen er gratis at deltage i.