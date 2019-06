Blødning fortsatte i Esbjerg-firma: Tabte 1,8 milliarder sidste år

B&W Vølund har således også fortsat brug for en hjælpende hånd fra den amerikanske ejer, Babcock & Wilcox Enterprises Inc., hvor aktionærerne nu har udvidet støtteerklæringen indtil december 2020, og derfor er regnskabet også godkendt efter "going concern-princippet".

Nedturen afspejler sig også på bundlinjen, og hvor virksomheden i 2017 ramte et historiske lavpunkt med et underskud på godt og vel 1,3 milliarder kroner, blev ondt til værre i 2018, hvor underskuddet voksede til næsten 1,8 milliarder kroner.

Det viser den netop offentliggjorte årsrapport for Babcock & Wilcox Vølund A/S.

B&W Vølund blev til i begyndelsen af 1960'erne, da godsejeren og industrimanden, Erik Wilhelm Grevenkop-Castenskiold, byggede en fabrik på en mark i Esbjerg.Virksomheden har været arbejdsplads og rugekasse for mange driftige iværksættere i Esbjerg som for eksempel Vagner Laigaard, stifteren af VL Stål, Peder Møller Andersen, Steelcon og Søren Hygom, Dogis. Flere væsentlige virksomheder i Esbjerg har således haft deres udspring hos Vølund.

Ny kreditaftale

Men også de amerikanske ejerne er voldsomt udfordret af situationen i det danske datterselskab. For et halvt år siden havde Babcock & Wilcoxs aktiekurs været vedvarende alt for lav og i fare for at blive suspenderet på børsen i New York.

Desuden fremgår det af den i øvrigt meget detaljerede årsrapport, at Babcock & Wilcox Enterprises Inc. har fået ændret sin kreditaftale med den amerikanske investeringsbank B. Riley FBR, Inc., hvorefter banken forpligter sig yderligere overfor Babcock & Wilcox med 150 millioner dollar, svarende til knap en milliard kroner.

Hele miseren hos B&W Vølund handler om, at selskabet i flere år har haft overordentlig vanskeligt ved at eksekvere store kraftvarmeværks-projekter, blandt de meste kendte herhjemme, forbrændingsanlægget Amager Bakke, som endeligt blev afleveret i februar i år.

B&W Vølund beskriver i årsrapporten i alt seks projekter, som har påvirket økonomien negativt. Det beskrives yderligere, at fire af disse projekter, som er foregået i Europa, i marts er blevet afleveret til kunderne, ligesom der er indgået aftaler, som begrænser selskabets forpligtelser i relation til de sidste to tabsgivende projekter.

Alene forlig vedrørende to specifikke projekter medførte en nedgang i omsætningen på 404 millioner kroner, mens de påvirkede resultatet negativt med 532 millioner kroner.