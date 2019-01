Blodmånen set fra Esbjerg

Esbjerg: Mandag morgen var det for sidste gang i de næste 10 år muligt at se en såkaldt blodmåne over Danmark.

Flere steder skete fænomenet imidlertid for mere eller mindre nedrullede gardiner, idet skyer og rimtåge vanskeliggjorde måneformørkelsen, som varede i mere end tre timer. Mellem klokken 5.41 og 6.43 kunne man sp opleve, at månen blev rød.

Men i Esbjerg lykkedes det hobbyfotograf Nicklas Skov Andersen fra Nicklas Andersen Photography, at fange disse smukke billeder af blodmånen og måneformørkelsen.