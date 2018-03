Bliv klogere på mænd og støt hospitalsklovnene

Esbjerg: Torsdag 15. marts klokken 19 kan man i Esbjerg gå til foredrag på Hotel Britannia og støtte en god sag.

Foredraget hedder "Kvinde, kend din mand" og leveres af forfatteren Jakob Olrik. Han afslører dybe hemmeligheder om det mandlige køn og holder foredraget ganske gratis. Hotel Britania stiller gratis lokaler til rådighed, og overskuddet går ubeskåret til De Danske Hospitalsklovne.

Foredraget er arrangereret af 38-årige Carina Scheffler fra Varde, som håber, mange vil købe billet og støtte hospitalsklovnenes indsats for at gøre hverdagen for indlagte børn lidt sjovere.

- Jeg har sat mig det mål at samle penge ind til De Danske Hospitalsklovne, som gør en kæmpe forskel for små poder, som møder modstand tidligt i livet. Samtidig giver de forældrene et lille pusterum i en hverdag, hvor sygdom og bekymringer fylder, men hvor de kære klovne giver deres børn et smil på læben, fortæller Carina Scheffler, som håber på et godt billetsalg.