Blikkenslager fra Ribe er gået konkurs

Ribe: I omtrent tre år har Kim Brixgaard, som siden 1994 har drevet Blikkenslager Brixgaard, haft en truende konkurs hængende over hovedet som følge af en uheldig byggesag, der gav underskud. Og nu er hammeren så faldet, idet SKAT har begæret Ribevirksomheden konkurs.

- Det er rigtig træls lige nu, men når det kommer lidt på afstand, og når truslen har hængt over hovedet så længe, så er det en befrielse at komme ud af det. Jeg har knoklet for at vende det og prøvet en masse for at undgå konkursen, men der skal ikke meget til, før læsset vælter, og jeg har jo haft en anelse om, at det var på vej, siger Kim Brixgaard, der tilføjer, at han langt fra er færdig som blikkenslager.

Han tilføjer nemlig, at det tyder på, at alle ansatte i firmaet kan fortsætte hos Esbjerg-firmaet Quitzau VVS A/S.