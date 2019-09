Blev stukket med kniv og bevidst påkørt i masseslagsmål: Knivoffer med hullet hukommelse i retten

Belastende opkald

Offeret for knivstikket modtog et par dage efter episoden et opkald fra den 23-årige anklagedes kæreste. Her fortalte hun, at den 23-årige selv havde fortalt hende, at det var ham, der havde stukket den 24-årige mand. Den samtale optog den 24-årige mand og gav til politiet, og den blev torsdag afspillet i retten.Den samtale og offerets tidligere forklaringer, hvor han har navngivet de tre tiltalte, ligner anklagerens bedste beviser i sagen.



Der forventes at falde dom i sagen, som politiet mener er banderelateret, den 02. oktober.