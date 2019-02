Blandt socialdemokrater og fagforeningsbosser: Valgkamp skudt i gang i 3F-højborg

Esbjerg: En ølkasse illuderer talerstol for forbundssekretæren for 3F, Henning Overgaard, i det lokale 3F Esbjerg-hovedkvarter i Vestkraftgade i Esbjerg.

Den brune Carlsberg-kasse med gul skrift er nøje udvalgt, og meget lidt synes i det hele taget overladt til tilfældighederne denne tirsdag aften, hvor Socialdemokratiet Esbjerg Bykreds officielt melder alt klar til valgkamp, så "Anders Kronborg bliver valgt til Folketinget og Mette Frederiksen bliver statsminister", som det hedder i invitationen. Alle sejl og røde faner er sat til, og den tidligere repræsentant for Enhedslisten i Esbjerg Byråd er indforskrevet til den sydvestjyske hovedstad fra den daglige dont i toppen af forbundshuset i Kampmannsgade i København.

Heller ikke det er tilfældigt - 3F på landsplan har som bekendt for længst lanceret sin store kampagne mod ulighed i Danmark for at sikre, at regeringen skifter farve fra blå til rød, når valgdagen ellers indtræffer. Og Henning Overgaard, der siden sidste år har været indehaver af den socialdemokratiske partibog, giver gerne sit besyv med i form af en lokal pep-talk, selv om han må køre hele den lange vej tilbage til København, når arrangementet er slut.

- For mig handler det altid om 3F og medlemmernes interesser, og derfor er mit budskab også i aften, at politikerne må bekæmpe den stigende ulighed, der skaber så meget utryghed for vores medlemmer. Det vigtigste er at skabe tro og tillid blandt arbejderne, og jeg tror på Mette Frederiksens projekt, lyder det fra Henning Overgaard, inden han bestiger ølkassen og giver den gas med pointer om "respekt for den danske model og overenskomster", "differentieret pensionsalder" og "en håndfast kamp mod social dumping".