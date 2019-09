Blæksprutten, Konkylien og Hvalen forsvinder fra sygehuset

Esbjerg: Børn fødes i Sælen, blodprøver tages i Blæksprutten og lægevagten finder man i Søstjernen. Patienter og besøgende på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg navigerer i dag efter havets dyr, når de færdes i sygehusets bygninger, men snart er det slut med konkylie, hval, laks og delfin. I stedet skal alfabetet støves af.

Det fremgår af nyhedsbrevet SVS-Nyt. Sydvestjysk Sygehus oplyser videre, at den første bygning, der navngives efter de nye principper, bliver den 14.000 kvadratmeter store bygning i Esbjerg, der hidtil har haft arbejdstitlen "Ny sengebygning".

Det betyder så også, at centret for behandling for overvægt ikke længere vil være at finde i området med det måske lidt uheldige navn "Hvalen". Bariatrisk Center foretager blandt andet operationer mod overvægt.