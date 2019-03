Blaaholm: God udvikling - dårligt resultat

Varde/Esbjerg: Udviklingen i den vestjyske virksomhed Blaaholm A/S i 2018 fejler ikke noget.

I 2018 var målet at optimere produktionsflowet ved at flytte montage fra Varde til Esbjerg. Det har optimeret produktionstiden og intern transport.

Vækstpotentiale

Blaaholm har haft en god start på 2019. Kursen er lagt og ny strategi er rullet ud i hele organisationen.

- Vi oplever øget interesse for vores innovative løsninger fra globale kunder i vind branchen, hvor vores eksport er øget med 50 procent. Vi leverer komplette løsninger til produktion af et vindmølletårn, og vores kunder er her de største tårnproducenter i hele verden, siger Torben Blaaholm.

På forretningsområdet automation leverer Blaaholm primært robotløsninger til plastindustrien i Danmark.

Kunderne i plastindustrien får high-end robotløsninger med online support, så der sikres høj oppetid i deres produktion. Her ser Torben Blaaholm et stort vækstpotentiale.

- I 2019 forventer vi en omsætning på 110 millioner kroner - en vækst på 15 procent - og vi forventer en markant stigning i indtjeningen, siger Torben Blaaholm.