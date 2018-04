Blå og rød blok strides om genopbygning af brandtomt

Esbjerg: Står det til de borgerlige partier i Plan & Miljøudvalget - Venstre og Dansk Folkeparti - skal Byggeringen Esbjerg A/S have lov til at genopbygge den halvanden etages boligejendom på Nørvang 93-97, der brændte sidste år, i tre etager med et indgangsparti fra gården og inddragelse af en del af gårdarealet til parkering.

Men det vil S og SF ikke tillade, og derfor er sagen, der blev udsat på forrige møde i Plan & Miljøudvalget, nu begæret i byrådet, hvor der kan forventes en skarp debat om byggestil og særligt værdifulde kulturmiljøer med bevaringsværdige bygninger.

- S og SF ønsker at følge forvaltningens vurdering. Nu må vi holde fast og ikke ødelægge et af de smukkeste, arkitekttegnede boligområder i Esbjerg. Tænk, hvordan Ribe havde set ud, hvis man bare havde givet los for byggerier, der ikke passer ind. Vi skal passe bedre på Esbjerg, siger Karen Sandrini (S), udvalgsformand i Plan & Miljøudvalget.