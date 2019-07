Blå blok hælder særskat på erhvervsliv ned ad brættet

Gruppeformand for Dansk Folkeparti, Olfert Krog, afviser, at blå blok i det nuværende byråd kommer til at genindføre dækningsafgiften - den særlige skat på erhvervsejendomme. Arkivfoto: Martin Ravn

Dansk Folkepartis gruppeformand i Esbjerg Byråd, Olfert Krog, skærer igennem: Der er ikke - og kommer heller ikke - et politisk flertal for genindførelse af dækningsafgiften. Venstre, DF, De Konservative og Borgerlisten har indgået aftale om ikke at genindføre særskatten på erhvervsejendomme.

Esbjerg: Erhvervslivet i Esbjerg Kommune kan tage det roligt, og S, SF og Enhedslisten kan samtidig glemme alt om at forøge de kommunale budgetter med indtægter fra en genindførelse af den såkaldte dækningsafgift - den særlige beskatning på erhvervsejendomme. Det siger gruppeformanden for Dansk Folkeparti i Esbjerg Byråd, Olfert Krog. - Der er ikke - og kommer heller ikke - et politisk flertal for genindførelse af dækningsafgiften i denne byrådsperiode. Samtlige partier i blå blok, der udgør flertallet i byrådet, har skrevet under på en aftale om, at dækningsafgiften ikke genindføres. Jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen, der løber fra deres underskrifter, siger Olfert Krog. Den aftale, Olfert Krog henviser til, er et stykke papir med forskellige hensigtserklæringer og håndslag på, hvad de fire partier, der udgør det borgerlige flertal vil arbejde for i indeværende byrådsperiode. Papiret blev udarbejdet sidste år og er underskrevet af Venstre, DF, De Konservative og Borgerlisten. I aftalepapiret erklærer de fire partier sig blandt andet enige om at forhindre en genindførelse af dækningsafgiften, der blev afskaffet i Esbjerg Kommune i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007.

Dækningsafgift Dækningsafgiften er en særskat, som landets kommuner kan vælge at pålægge private erhvervsejendomme. Virksomheder betaler afgift af forskellen mellem den samlede ejendomsværdi og grundværdien (forskelsværdien). Det er altså bygningernes værdi, der beregnes dækningsafgift af.

Dækningsafgiften kan maksimalt udgøre 10 promille. Meningen med afgiften er, at den blandt andet skal bidrage til kommunens udgifter til gader, veje, parkeringspladser og brandvæsen.

Uretfærdigt - Jeg synes, det er en meget uretfærdig skat på erhvervsbygninger. Den skal betales, hvad enten virksomheden har et overskud at betale med eller ej, og det er skidt for erhvervsklimaet i kommunen, mener Olfert Krog. Men private borgere i parcelhus skal også betale ejendomsskat (grundskyld), hvad enten de har råd til det eller ej - er det bedre at skrue personskatten og/eller grundskylden op? - Nu håber jeg jo, at det ikke bliver nødvendigt med nogen form for skatteforhøjelse, og vi ved det i realiteten heller ikke, før vi kommer hen senere på året. Vi kender ikke rammerne for den kommuneaftale, regeringen og Kommunernes Landsforening forhandler. Der er dog nok ikke meget, der tyder på, at vi får flere penge mellem hænderne, så jeg medgiver, at det kan blive svært at undgå skatteforhøjelse i en eller anden form - og her er det nok mindst urimeligt, at vi forhøjer personskatten som en sidste udvej. DF kan ikke være med til at forringe det nuværende serviceniveau, som tidligere byråd har besluttet skal være gældende for de svageste beboere i kommunen, siger Olfert Krog.

Kommunal dummebøde Borgerlistens Henrik Vallø afviser også en genindførelse af dækningsafgiften, mens De Konservatives May-Britt Andrea Andersen går videre i sin afsky for beskatningsformen, som hun kalder en "kommunal dummebøde". - Vi ønsker ikke at indføre yderligere afgifter for erhvervslivet, og det gør sig også gældende i forhold dækningsafgiften, som jo på det nærmeste minder om en kommunal dummebøde, som vil svække virksomhedernes konkurrenceevne. For mig at se er det en misundelses-afgift, som socialisterne har fundet på for at straffe de, der skaber udvikling og velstand i vores samfund og sørger for, at vi har nogle indtægter at basere vores velfærd på. Så jeg kan blankt afvise, at vi kommer til at tilslutte os en genindførelse af dækningsafgiften, siger May-Britt Andrea Andersen, der "heller ikke forestiller sig", at hverken personskat eller grundskyld skal sættes op.