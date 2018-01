Blå blink kaldt ud til et viskestykke

ESBJERG: Brandfolkene kastede sig rutinemæssigt i bilerne, da der lørdag morgen kl. 7.24 lød melding om brand og røg på Ulvevej i Esbjerg.Da brandfolkene stod klar på adressen, viste det sig dog, at der blot var tale om et viskestykke og en plastikbakke, der var blevet glemt på et tændt komfur i en lejlighed og var begyndt at give godt med røg fra sig. Så kraftig en røglugt, at de andre beboere i opgangen, kunne lugte det.Men den slags koster. Så den glemsomme komfurtænder bliver sigtet for sin uopmærksomhed. mmc