Bjerge af dyrt mærkevaretøj bliver aldrig afhentet på skolerne

Op til jul lægger mange skoler glemt tøj frem som en ekstra tilskyndelse til at kigge bunkerne igennem. Men enorme bunker af tøj og ting bliver aldrig hentet. Skoleledelser undrer sig og opfordrer forældre til at tage affære.

- Det er ekstremt meget tøj og mange ting, der er tale om. Virkelig store mængder. To gange om året kan vi gøre det her, og vi snakker mellem 10 og 20 sorte sække med tøj og glemte sager, som vi giver videre til velgørende formål, fordi det aldrig er blevet afhentet, siger Thomas Abrahamsen, der er afdelingsleder på Præstegårdsskolen (Urban) og tidligere var tilknyttet Rørkjærskolen (Urban).

På bare et halvt skoleår - siden sidste oprydning - er store mængder glemte sager, herunder især glemt tøj, kommet til, og efter nogle dage med påmindelser til forældrene om at hente tøjet, ryger det tilbageblevne nu til en genbrugsbutik.

Man kan da undre sig over, at vi har så stort et forbrug, at vi kan undvære støvler, vinterjakker, skibukser, nye indendørssko m.m. "Smid væk"-generationen lever vist stadig i bedste velgående.

- Der må være en forbrugsfest i gang. Vi får virkelig meget tøj ind, som aldrig bliver hentet trods påmindelser. Jeg oplever, at når eleverne kommer i overbygningen, synes de, det er pinligt at gå over på kontoret og spørge om noget, de har glemt. Så hellere få noget nyt. Og det til trods for, at det ikke er Bilka-tøj det hele. Langt fra endda, siger han.

Han lægger ikke skjul på, at han undrer sig over den holdning, der ligger bag ved de store bunker uafhentede sager. - Vi ser ikke kun billige mærker, men også for eksempel rigtig dyre jakker. Man kan godt gisne om, hvorvidt det handler om en kultur, hvor man bare får noget nyt, hvis tingene bliver væk, siger Thomas Abrahamsen, der også opfordrer forældre og større børn til at skrive navne i tøjet.

Travle forældre

Vibeke Hornbak er afdelingsleder på Tjæreborg Skole, hvor de har stakkevis af glemte sager. Både tøj, drikkedunke, cykelhjelme og alverdens andre ting. Hun oplever det som voldsomt meget, skolen leverer videre, fordi det aldrig bliver hentet, og hun ser en stor opgave i at lære børnene at værdsætte de ting, man har, frem for at behandle det med ligegyldighed.

- På et højere plan er det jo vores fælles miljø og fælles samfund, der kommer til at lide under det, hvis man bare hele tiden smider væk og smider ud, siger hun.

- Og så har forældrene også bare for travlt. De når ikke at hjælpe deres børn med det, men er nærmest ude af døren igen, inden de er kommet ind, siger Vibeke Hornbak.

På Skads Skole understreger afdelingsleder Henrik Andersen, at ansvaret ligger hos forældrene og deres opdragelse.

- Glemte sager eksisterer ikke for de børn, der har mistet dem. Vi oplever kun sjældent børn savne og efterlyse tøj - for det er jo hurtigt erstattet af nyt. Den hurtige fornyelse af det mistede kan måske også i nogle tilfælde være incitament til at glemme, siger han.