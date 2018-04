Biografplaner er ikke opgivet

Ribe: Biografforeningen Dagmar følger fortsat udviklingen omkring jernstøberi-grunden tæt, fortalte formand for foreningen, H.C. Bonde på den nyligt afholdte generalforsamling. Og det er naturligvis med henblik på opførelse af en biograf i Ribe, at foreningen holder sig opdateret på planerne for området.

Foreningen har udtrykt ønske om, at der i planerne gøres plads til opførelsen af en biograf på området, dog uden at ideen efterfølgende er blevet indarbejdet i konkurrencebetingelserne og vinderprojektet.

Ifølge formanden vil foreningen stadig have øje for mulighederne for en biograf på området, når arbejdet med at realisere de konkrete planer for projektet går i gang.

Men foreningens primære fokus er at drive filmklubben. Tilskuertallene til filmforevisningerne er stabile og har et niveau, som gør, at bestyrelsen fortsat mener, der er behov for og plads til en filmklub i Ribe.