Biltyve nåede fire biler på togt i nat: Endte med at blive anholdt

Esbjerg: To biltyve på henholdsvis 25 og 26 år fra Esbjerg var natten til tirsdag på et større indbrudstogt. Togtet endte i Rørkjærsgade, hvor de to var ved at bryde ind i en bil, da politiet ankom og anholdt de to på fersk gerning efter anmeldelse fra bilens ejer.

Inden da havde de to begået indbrud i en varebil, også i Rørkjærsgade, hvor de havde stjålet værktøj for 100.000 kroner, ligesom de havde begået indbrud i to biler i Ribegade. Her var der blevet stjålet et invalidekort fra en VW Polo og kørekort og solbriller fra en Skoda Octavia. /angbu