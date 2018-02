Bilræs og flaskekast i Esbjerg

ESBJERG: En mandlig bilist anmeldte lørdag eftermiddag til Syd- og Sønderjyllands Politi en sag om bilræs, flaskekast, påkørsel af en bil og at gerningsmændene efterfølgende stak af fra gerningsstedet.

Bilisten, som anmeldte sagen har til politiet oplyst, at han klokken 15.05 kørte ad Nørrebrogade i nordlig retning. I krydset ved Remisevej blev han overhalet af en lille hvid bil, som kørte i stærk fart. Efterfølgende bliver han overhalet af endnu en lys eller sølvfarvet bil - en VW Golf - og ved denne overhaling påkører Golf'en sidespejlet på anmelderens bil. Sidespejlet bliver revet af. Føreren af Golf'en kører op og holder bagved den hvide bil, og fra Golf'en bliver der så kastet flasker, så den hvide bil, som holder foran får smadret bagruden. Efterfølgende påkører føreren af Golf'en også den hvide bil.

Hos politiet kender man ikke de nærmere omstændigheder omkring sagen, men konstaterer, at det tyder på, at der er tale om to bilister, som har haft et internt mellemværende de skulle afregne. Begge de to bilister stak af fra gerningsstedet, oplyser politiet.