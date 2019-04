Billigere færgebilletter kan være på vej til Fanø

Et enigt Folketing har besluttet at bevilge 5,3 millioner kroner ekstra til danske kommuner med ikke-statslige færgeruter. Dermed får 18 danske kommuner med småøer mulighed for at sætte prisen på færgebilletten ned, når det er relevant. På Fanø vækker den nye aftale glæde hos udvalgsformanden for Erhverv, Natur-og Teknik.

Fanø: Der er ikke noget nyt i, at ikke-statslige færgeruter modtager tilskud fra statskassen med det sigte, at billetpriserne kan holdes nede og sørge for, at flere tager turen til de danske øer. Det nye er, at tilskudsordningen med et enigt Folketing i ryggen bliver justeret, således at kommuner med småøer selv kan bestemme, hvornår billetpriserne skal holdes nede. Før faldt tilskuddet i takt med ændringer i passagertallet.

Justeringen betyder, at 18 danske kommuner, herunder Fanø, nu selv er herre over, om det skal være i høj- eller lavsæsonen, at man vil give tilskud til færgebilletterne. Med aftalen tilføres de 18 kommuner også 5,3 millioner kroner ekstra fra staten, som kommunerne kan dele ud i tilskud til færgeovergangene. Det oplyser Økonomi- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Formanden for Erhvervs, Natur-og Teknikudvalget på Fanø, Christian Lorenzen, er glad for aftalen.

- Enhver form for mulighed, der udvider vores handlemuligheder er positive. Da vi om sommeren i forvejen har mange besøgende på Fanø, er vi som mange andre danske øer ikke afhængige af at skulle give tilskud i sommerperioden. Derfor håber jeg, at vi med aftalen kan tilgodese pendlerne og de fastboende på Fanø, siger Christian Lorenzen.