Billig Per'sen i Ribe har drejet nøglen om

Forretningen på Industrivej i Ribe, som blandt andet var kendt for at have Danmarks største udbud af julepynt lukkede natten til mandag forretningen, og ejerne meddeler på Facebook, at de nu har brug for at holde ferie.

RIBE: Forretningen Billig Per'sen i Ribe er lukket - og nøglen er drejet om for sidste gang.

På forretningens Facebook-side står der, at Billig Per'sen i Ribe er lukket permanent, og i et opslag til kunderne skriver ejerne af Billig Per'sen, Sabine og Michael Schack blandt andet følgende:

"Det gør ondt, da Billig Per'sen var vores drøm, men vi trænger til at få en normal arbejdstid og ikke 50-70 timer om ugen. Og ferie, ja det nåede vi heller ikke at få ret meget af de sidste seks år. Så det vil vi også holde lidt mere af."

Billig Per'sen i Ribe var kendt for at have Danmarks - formentlig - største udvalg af julepynt, og blandt andet har der været busselskaber fra Nordjylland, som har arrangeret ture med pensionister, hvor der undervejs blev gjort holdt på Industrivej i Ribe for at pensionisterne kunne handle hos Billig Per'sen.

I opslaget på facebook, hvor lukningen bekendtgøres står der blandt andet også. "For seks år siden, da vi overtog styringen af Billig Per'sen havde vi en idé og drøm med det, og det har vi knoklet for. Men vi er ikke kommet derhen, som vi gerne ville, så da vi har fået tilbud på at sælge hele varelageret, har vi med god vejledning fra vores bank valgt at sælge det og lukke butikken dags dato.

På facebook var der mandag eftermiddag flere end 430 kommentarer - overvejende fra kunder, som beklager meget at den kendte forretning i Ribe nu lukker.