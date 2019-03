Den 23. marts holder Esbjerg Gymnasium gammel elevfest for første gang. Billetterne har været i salg siden december, men de seneste uger er salget gået stærkt. Nu har ledelsen og tovholderne bag festen valgt at stoppe billetsalget, selvom de godt kunne have solgt flere.

Lotte Haandbæk fortæller, at der er solgt cirka 870 billetter, hvoraf 340 billetter er til folk, som har jubilæum. Konceptet er nemlig, at 5, 10, 20, 25, 30, 35 eller 40-års-jubilarerne kan komme til spisning på skolen, mens de resterende gæster må komme efter spisning.

- Vi kunne sagtens have solgt flere billetter, og vi har også måtte afvise nogen allerede. Men vi har valgt at lukke for billetsalget, så vi sikrer, at vi kan kapere at stå for festen, og sørge for at det bliver en god fest for alle, siger lektor Lotte Haandbæk, som er en af tovholderne på festen. Billetsalget lukkede torsdag morgen.

God grobund for tradition

Selvom tilmeldingerne til festen har været stor, er det endnu ikke besluttet, om der kommer til at være en ny elevfest i 2020. Men Lotte Haandbæk mener, at det store engagement for den kommende fest er god grobund for en kommende tradition.

- Det er helt sikkert, at den store tilslutning til festen kommer til at have en betydning. Hvis denne fest bliver en succes, så kan jeg ikke forestille mig andet end, at det bliver en tradition, siger hun og spår, at der bliver gang i festen den 23. marts.

- Der er flere, der har skrevet mails om, at de er klar til at feste. Vi kan mærke, at der har været behov for den her fest, fordi folk er så entusiastiske, siger Lotte Haandbæk.