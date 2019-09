Klokken 10.01 - altså efter bare et minut - var billetterne nemlig udsolgt, og det fik mange mennesker til at undre sig og stille spørgsmål til folkene bag Fanø Vesterland på Facebooksiden.

Alle fik tildelt et vilkårligt nummer i køen, men selv folk med meget lave numre fik aldrig chancen for at købe billet.

Her blev de 300 såkaldte early bird-billetter, der til nedsat pris giver adgang til begge festivalens dage, sat til salg klokken 10.00, og da klokken faldt i slag, sad over 2.000 mennesker klar og ved computeren eller på telefonen.

Fanø: Hvis nogen skulle være i tvivl om, at der er overordentlig stor interesse for Fanø Vesterland 2020 og specielt de billige billetter til festivalen, så blev al tvivl gjort til skamme søndag formiddag.

Køsystem

I første omgang henviste arrangørerne til Tikkio, der driver billetsystemet og dermed også systemet med køen, og senere på dagen kom der en forklaring på det tekniske fra Tikkio, en forklaring som Fanø Vesterland selv lagde ud på sin hjemmeside.

Forklaringen var, at 50 tilfældige personer fra køen var blevet sendt direkte ind i købsmodulet, således at alle med et nummer i køen var afhængig af, at der ikke blev udsolgt ved de første 50 kunder. Men samtlige 300 billetter blev reserveret på et minut og senere købt og betalt.

- Det er første gang, vi benytter os af et køsystem, og vi suger al jeres feedback til os, så vi kan arbejde videre med løsningen til næste gang. Vi beklager, at nogle har følt sig forbigået, men sådan fungerer køsystemet. Derudover er vi helt blæst bagover af den store interesse, det er helt vildt, at over 2.000 mennesker sad klar bag skærmen og ønskede at være en del af vores festival, skriver arrangørerne blandt andet i svarene på Facebooksiden.