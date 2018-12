Bilkaos på villavej: Beboere indsamler underskrifter mod Katedralskoleparkering

Beboere på Damvej og Holmevej i Ribe har skrevet under på en protest mod den parkering, der finder sted fra især elever på Katedralskolen, og som vil blive endnu større, når hundredvis af elever fra Handelsgymnasiet Ribe flytter ind på Katedralskolen 7. januar. Katedralskolen mener, at man gør meget for at informere, mens kommunal udvalgsformand lover at se nærmere på sagen.

Frustration

Ribe: Biler, der holder foran beboernes indkørsler på Damvej og Holmevej. Børn, der er i fare i trafikken på vej mod Vittenbergskolen og gymnasieelever, der ikke gider at gå 50 meter ekstra til en stor P-plads, som Ribe Katedralskole gør et stort arbejde for at henvise til i både film, skrift og tale.

Dette er ingredienserne i en efterhånden årelang saga om tæt trafik og hasarderede parkeringer, når elever fra Ribe Katedralskole parkerer deres bil på Damvej og Holmevej i Ribe for at holde tættest muligt på skolen. Når problemstillingen kombineres med, at vejene er skolevej til Vittenbergskolen i den østlige ende af Damvej, bliver det for meget for beboerne på de to veje.

Man fristes næsten til at sige, at beboerne igen har fået nok, for det har ad flere omgange været forsøgt at sætte fokus på problemet, uden at der dog er sket noget ved parkeringen og den tætte trafik, og derfor har beboerne nu lavet en underskriftindsamling i frustration, og undeskrifterne blev i denne uge overrakt til formanden for Esbjerg Kommunes Teknik & Byggeudvalg, Søren Heide Lambertsen(S).

- På nær én er det alle beboere, der har skrevet under, og for mange handler det om parkering foran folks indkørsler, mens det for andre primært er området som skolevej. Det er både gående elever og børn på cykler, og de unge gymnasieelever kan køre stærkt, siger initiativtager og beboer på Holmevej, Christian Brinch og forklarer, at folk på især Damvej lidt har givet lidt op på sagen, fordi der intet er sket fra kommunens side.